Поблизу Лівії з моря врятували 45 мігрантів

Лівійські військові врятували поблизу узбережжя країни 45 незаконних мігрантів, які потрапили у скруту в морі.

Про це заявили у ВМС Лівії, повідомляє Xinhua.

Зазначається, що серед урятованих було восьмеро жінок та двоє дітей. Після надання медичної та гуманітарної допомоги, їх всіх доставили до центру прийому мігрантів у Тріполі.

Xinhua додає, що хаос у Лівії робить цю країну улюбленим місцем відправлення для багатьох незаконних мігрантів, які намагаються морем потрапити до ЄС, але часто гинуть в дорозі. Наразі на західному узбережжі Лівії покращилися погодні умови, що зумовило і збільшення частоти незаконного перетину кордону.