В антиурядовому мітингу в Бухаресті взяли участь близько 25 тис. чоловік

На площі Вікторія перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті відбувся багатотисячний мітинг протесту.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

В акції, приуроченої до річниці аналогічного мітингу, який мав місце 10 серпня 2018 року і під час якого багато учасники акції отримали тоді травми через насильство з боку правоохоронних органів, взяли участь близько 25 тисяч осіб.

Мітинг був проведений з ініціативи громадської організації «Діаспора за Румунію» під керівництвом Томмі Томеску, румунської лікаря, який нині проживає у Лондоні.

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Аналогічні акції протесту відбулися в інших великих містах країни – Брашові, Яссах, Сібіу, Клуж Погоди та Крайові, однак про кількість учасників акцій нічого не повідомляється.

Маніфестанти вимагали відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчіле та покарання тих поліціянтів, з чиєї вини на торішньому антиурядовому мітингу були травмовані близько 300 осіб, багато з яких отруїлися сльозогінним газом.

Урядову будівлю охороняли посилені кордони поліціянтів та жандармів, особливих інцидентів під час мітингу зареєстровано не було.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня 2018 року в багатьох містах Румунії відбулися антиурядові мітинги з вимогою до влади відмовитися від ініціативи введення поправок до кримінального законодавства та пом'якшення покарання для корупціонерів.

В результаті розгону маніфестантів, близько 300 осіб були травмовані, багато людей отруїлися сльозогінним газом.