Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент

Президент Румунії Клаус Йоганніс залишається лідером симпатій громадян, істотно випереджаючи решту політиків.

Такі результати першого перед виборами соціологічного опитування, проведеного румунським Інститутом маркетингу і соціології IMAS, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На президентських виборах, які мають відбутися 10 листопада, чинного главу держави готові підтримати 41,7% виборців.

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Іще один претендент на президентське крісло, голова румунського сенату, лідер Альянсу лібералів та демократів Келін Попеску Терічану істотно відстає, набираючи лише 14% голосів. На третьому місці – експрем'єр, керівник партії "За Румунію" Віктор Понта, у нього близько 13% підтримки.

Прем'єр-міністр Румунії, голова Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле посідає лише шосту сходинку рейтингу з результатом близько 8%.