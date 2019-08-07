Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент

Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент

Опитування
Укрінформ
Президент Румунії Клаус Йоганніс залишається лідером симпатій громадян, істотно випереджаючи решту політиків.

Такі результати першого перед виборами соціологічного опитування, проведеного румунським Інститутом маркетингу і соціології IMAS, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На президентських виборах, які мають відбутися 10 листопада, чинного главу держави готові підтримати 41,7% виборців.

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Іще один претендент на президентське крісло, голова румунського сенату, лідер Альянсу лібералів та демократів Келін Попеску Терічану істотно відстає, набираючи лише 14% голосів. На третьому місці – експрем'єр, керівник партії "За Румунію" Віктор Понта, у нього близько 13% підтримки.

Прем'єр-міністр Румунії, голова Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле посідає лише шосту сходинку рейтингу з результатом близько 8%.

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