У Румунії перед будівлею уряду починається мітинг протесту

У суботу ввечері, 10 серпня, на площі Вікторія перед будівлею уряду Румунії в Бухаресті починається мітинг протесту.

Акція приурочена до річниці аналогічного мітингу, який пройшов 10 серпня 2018 року і під час якого багато учасників акції отримали травми через насильство з боку правоохоронних органів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми прийшли сьогодні на цю акцію, щоб висловити невдоволення бездіяльністю правоохоронних органів: рівно рік пройшов, проте розслідування практично не проводиться, і жоден з представників правоохоронних органів не був покараний за насильство проти мирних маніфестантів», - зазначив один з учасників протесту.

Учасники акції протесту також вшанували пам'ять трагічно загиблих від рук маніяка в місті Каракал повіту Олт двох дівчаток, висловивши обурення непрофесіоналізмом багатьох представників правоохоронних органів, які несвоєчасно відреагували на отриманий службою порятунку сигнал тривоги для подальшого проведення операції з порятунку дівчаток.

За попередніми даними, в мітингу в Бухаресті беруть участь близько 4-х тисяч осіб.

Маніфестанти вимагають відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчіле.

Як повідомляв Укрінформ 10 серпня 2018 року в багатьох містах Румунії пройшли антиурядові мітинги з вимогою до влади відмовитися від ініціативи запровадження поправок у кримінальне законодавство і пом'якшення покарання для корупціонерів. В результаті розгону маніфестантів, близько 300 осіб були травмовані, а багато отруїлися сльозогінним газом.