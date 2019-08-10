У Празі пройшов Прайд

Prague Pride пройшов у суботу вулицями чеської столиці.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

«У чеській столиці в рамках фестивалю Prague Pride на підтримку людей нетрадиційної сексуальної орієнтації відбулося традиційна костюмована хода, в якій взяло участь близько 25 тисяч осіб», - повідомляє ТБ.

Утім, організатори схильні до більш високої оцінки - приблизно на рівні минулого року, коли в марші взяли участь не менше 35 тисяч осіб.

У заході також узяли участь деякі відомі політичні і громадські діячі, серед яких - мер Праги Зденек Гржіб і депутат нижньої палати Парламенту ЧР Карла Шлехтова.

Демонстранти несли веселкові прапори і плакати з написами, закликаючи до захисту прав людини будь-якої сексуальної орієнтації на любов і сім'ю. У Палаті депутатів уже більше року вноситься поправка до Цивільного кодексу, яка дозволяє такі шлюби.

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Уздовж маршруту проведення ходи – з Вацлавської площі до Летні - чергували сотні поліцейських, щоб не допустити заворушень. Інцидентів вдалося уникнути. Лише на одній з вулиць гей-парад спробували зупинити близько десяти екстремістів.

У Чехії фестиваль проводиться з 2011 року. В рамках Prague Pride-2019 організовано понад 140 заходів.