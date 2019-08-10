У Празі пройшов Прайд
Про це повідомляє Чеське телебачення.
«У чеській столиці в рамках фестивалю Prague Pride на підтримку людей нетрадиційної сексуальної орієнтації відбулося традиційна костюмована хода, в якій взяло участь близько 25 тисяч осіб», - повідомляє ТБ.
Утім, організатори схильні до більш високої оцінки - приблизно на рівні минулого року, коли в марші взяли участь не менше 35 тисяч осіб.
У заході також узяли участь деякі відомі політичні і громадські діячі, серед яких - мер Праги Зденек Гржіб і депутат нижньої палати Парламенту ЧР Карла Шлехтова.
Демонстранти несли веселкові прапори і плакати з написами, закликаючи до захисту прав людини будь-якої сексуальної орієнтації на любов і сім'ю. У Палаті депутатів уже більше року вноситься поправка до Цивільного кодексу, яка дозволяє такі шлюби.
Уздовж маршруту проведення ходи – з Вацлавської площі до Летні - чергували сотні поліцейських, щоб не допустити заворушень. Інцидентів вдалося уникнути. Лише на одній з вулиць гей-парад спробували зупинити близько десяти екстремістів.
У Чехії фестиваль проводиться з 2011 року. В рамках Prague Pride-2019 організовано понад 140 заходів.