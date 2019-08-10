У Батумі відкрився перший інклюзивний пляж

Перший адаптивний пляж для людей з інвалідністю відкрився в Батумі.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Пляж знаходиться на самому початку Старого бульвару, недалеко від ресторану «Дзвелі гемі». Вся інфраструктура там адаптована під потреби візочників. Це спеціальні вендингові апарати, душові кабіни, туалети, роздягальні і широкі стежки. Крім того, на пляжі є спеціальні плавальні коляски. Адміністрація Батумського бульвару закупила п'ять таких апаратів за 69 тисяч ларі (близько 23,5 тисячі доларів). Скористатися ними можна абсолютно безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

В Батумі відкрився інклюзивний пляж/Фото: newsgeorgia.ge

Як зазначається, спеціально підготовлені інструктори залишаться на пляжі протягом всього літнього сезону. Вони будуть допомагати особам з інвалідністю використовувати плавальні крісла та іншу інфраструктуру.

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Проєкт здійснюється в Грузії вперше, зазначає ЗМІ.