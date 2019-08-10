У сибірських містах проходять акції за чесні вибори

У російських регіонах у суботу, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві і Хабаровську, в ряді інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже йдуть у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.

У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Незважаючи на погану погоду, люди не розходяться і скандують "Допускай!"

У Владивостоку акція проходить мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.

У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почнеться о 14 годині. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.

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Як відомо, дві попередні акції за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму - 27 липня і 3 серпня - не були узгоджені з владою. На них були затримані в цілому близько 2,5 тисячі осіб, до багатьох застосовувалося насильство з боку співробітників поліції і Росгвардії.

Після акції 27 липня були порушені кримінальні справи про масові заворушення, обвинувачення пред'явлено вже 14 учасникам.