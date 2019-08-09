Сербія не планує вступати до НАТО - президент

Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу НАТО або інших військових союзів.

Про це журналістам заявив президент Сербії Олександр Вучич під час відкриття залізничного мосту через Дунай, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сербія залишиться нейтральною державою. Саме з цієї причини ми піклуємося про свою безпеку і в цій сфері, за останні роки, ми досягли істотного прогресу», - заявив Вучич.

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За словами сербського президента, його країна хоче бути вільною, ні від кого не залежати і сама визначати своє майбутнє.