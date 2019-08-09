Вчені визнали хеві-метал корисним для здоров'я фанатів

Попри негативну репутацію, хеві-метал не тільки не шкодить своїм шанувальникам, але і приносить їм користь.

Про це йдеться у публікації на Neuroscience News.

Доктор і палкий поціновувач хеві-метала Нік Перхем проаналізував дослідження своїх колег. Він з'ясував, що шанувальники жанру більш відкриті для нових вражень. Крім того, вони відчувають себе щасливішими у молодості і краще пристосовані до життя в суспільстві, ніж багато противників важкої музики.

Також хеві-метал розвиває критичне мислення, щоправда, побічно.

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Попри часто насильницький ліричний зміст у деяких композиціях цього музичного напрямку, нещодавно опубліковані дослідження показали, що фанати не стають чутливими до насильства, що ставить під сумнів раніше передбачувані негативні наслідки тривалого прослуховування такої музики.

Перхем підкреслює, що користь від хеві-метала отримують тільки його поціновувачі — ті, кому така музика не подобається, відчувають себе некомфортно.