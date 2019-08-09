Трамп закликав світових лідерів не втручатися у відносини США та Ірану

Президент США Дональд Трамп закликав інші країни, особливо Францію, не втручатися у відносини США та Ірану.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Іран має серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але їм подають змішані сигнали всі ті, хто претендує на те, щоб представляти нас, включаючи президента Макрона Франції", - зазначив Трамп.

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Він додав, що розуміє благі наміри Макрона, як і всіх інших, однак ніхто не може говорити за США, крім самих США.

"Ніхто не уповноважений яким-небудь чином, в будь-якій формі представляти нас!", - підкреслив Трамп.

....I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Раніше інтернет-портал "Аль-Монітор" поінформував про телефонні переговори президентів Франції Емманюель Макрона та Ірану Хасана Рухані, під час яких Макрон запросив Рухані на саміт "Групи семи" у Францію для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. При цьому портал зазначав, що Рухані від такої пропозиції відмовився.