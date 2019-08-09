Трамп закликав світових лідерів не втручатися у відносини США та Ірану

Трамп закликав світових лідерів не втручатися у відносини США та Ірану

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав інші країни, особливо Францію, не втручатися у відносини США та Ірану.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Іран має серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але їм подають змішані сигнали всі ті, хто претендує на те, щоб представляти нас, включаючи президента Макрона Франції", - зазначив Трамп.

Читайте також: Держдеп прокоментував розширення нормандського формату

Він додав, що розуміє благі наміри Макрона, як і всіх інших, однак ніхто не може говорити за США, крім самих США.

"Ніхто не уповноважений яким-небудь чином, в будь-якій формі представляти нас!", - підкреслив Трамп.

Читайте також: Іран звинувачує Штати в "економічному тероризмі"

Раніше інтернет-портал "Аль-Монітор" поінформував про телефонні переговори президентів Франції Емманюель Макрона та Ірану Хасана Рухані, під час яких Макрон запросив Рухані на саміт "Групи семи" у Францію для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. При цьому портал зазначав, що Рухані від такої пропозиції відмовився.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-