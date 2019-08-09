Американський есмінець увійшов у Чорне море

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США в Твіттері.

"Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США", – йдеться в повідомленні.

Шостий @USNavy #чорного моря присутність в 2019 році: @USNavyEurope Арли Берк класу Aegis ракетний есмінець USS Портер #DDG78, на передовій у роті, Босфор проходить в бік Чорного моря на її сьомий патруль у США 6-й флот АОР підтримки регіональних союзників і партнерів. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF — Цей Ышык (@YorukIsik) 8 Серпня 2019

Наголошується, що подібне розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.