Американський есмінець увійшов у Чорне море

Американський есмінець увійшов у Чорне море

Укрінформ
Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США в Твіттері.

"Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Десантний корабель "Юрій Олефіренко" зайшов у Миколаїв для ремонту

Наголошується, що подібне розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-