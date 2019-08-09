Американський есмінець увійшов у Чорне море
Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США в Твіттері.
"Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США", – йдеться в повідомленні.
Порушення: #USSPorter #DDG78 почав свій транзит #чорного моря. Це 6-й раз в 2019 році, що #USNavy корабель буде там. Ці розгортання "...підтримувати міцні відносини, які необхідні для регіональної стабільності". - VADM Франкеттіhttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj— Американські військово-морські сили Європа-Африка/США 6-й флот (@USNavyEurope) 8 серпня 2019
Шостий @USNavy #чорного моря присутність в 2019 році: @USNavyEurope Арли Берк класу Aegis ракетний есмінець USS Портер #DDG78, на передовій у роті, Босфор проходить в бік Чорного моря на її сьомий патруль у США 6-й флот АОР підтримки регіональних союзників і партнерів. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF— Цей Ышык (@YorukIsik) 8 Серпня 2019
Наголошується, що подібне розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.