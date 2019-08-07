Десантний корабель "Юрій Олефіренко" зайшов у Миколаїв для ремонту

На ДП «Миколаївський суднобудівний завод» для виконання ремонтних робіт зайшов середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко». Щоб пропустити корабель у Миколаєві розвели одразу три мости.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

«7 серпня на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» для виконання ремонтних робіт зайшов середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко». На кораблі буде виконано комплекс робіт, зокрема, на головних і допоміжних двигунах. Також планується відремонтувати носову десантну апарель. Передбачається, що для цього буде задіяно близько 50 працівників заводу», - сказав генеральний директор заводу Валерій Калашников.

Корабель "Юрій Олефіренко" на території ДП "Миколаївський суднобудівний завод" / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Планується, що ремонтні роботи будуть виконані в короткі терміни, проте ні їх вартість, ні тривалість не розголошуються.

Корабель пришвартувався біля причальної стінки, процес заходу на підприємство пройшов без ускладнень.

Щоб пропустити корабель у Миколаєві розвели одразу три мости – Інгульський, Південнобузький (Варварівський) та пішохідний через річку Інгул. Подивитися на цю подію прийшли сотні миколаївців. Щоправда, на дорогах міста утворилися корки, але після зведення мостів рух було відновлено.

Слід зазначити, що десантний корабель «Юрій Олефіренко» був побудований ще для радянського флоту в Гданську (Польща) в 1971 році. Це один з небагатьох кораблів, який брав участь у реальних бойових діях - у складі Середземноморської ескадри в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року. Тоді його екіпаж збив літак F-4 Phantom II ВВС Ізраїлю.

З початку 90-х - в складі ВМС України під назвою «Кіровоград». Після окупації Криму корабель був переведений до Одеси, зараз базується в Очакові. У 2016 році перейменований на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренка, який загинув у збройному конфлікті на сході України.