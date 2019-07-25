ВМС Британії супроводжуватимуть судна в Ормузькій протоці - ЗМІ
Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.
“ВМС Великої Британії дали вказівку супроводжувати вантажні судна під британським прапором в Ормузькій затоці для їх захисту від нападів з боку Ірану“, - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо Sky News, фрегат HMS Montrose уже супроводжував судно вночі проти четверга.
У британському Міністерстві транспорту вже рекомендували власникам вантажних суден заздалегідь повідомляти деталі свого маршруту в регіоні.
Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.
У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.
Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.
24 липня президент Ірану Хасан Рухані натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами.
Фото з сайту news.sky.com