ВМС Британії супроводжуватимуть судна в Ормузькій протоці - ЗМІ

Бойові кораблі ВМС Великої Британії супроводжуватимуть вантажні судна під британським прапором в Ормузькій затоці для їх захисту від нападів Ірану.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

“ВМС Великої Британії дали вказівку супроводжувати вантажні судна під британським прапором в Ормузькій затоці для їх захисту від нападів з боку Ірану“, - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Sky News, фрегат HMS Montrose уже супроводжував судно вночі проти четверга.

У британському Міністерстві транспорту вже рекомендували власникам вантажних суден заздалегідь повідомляти деталі свого маршруту в регіоні.

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Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.

24 липня президент Ірану Хасан Рухані натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами.

Фото з сайту news.sky.com