Іран натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами
Про це у середу заявив президент Ірану Хассан Рухані, повідомляєAljazeera.
“Якщо Британія відмовиться від неправильних дій у Гібралтарі, то отримає належну відповідь від Ірану”, - сказав Рухані.
Зазначається, що це вперше, коли Тегеран пов'язав захоплення британського нафтового танкера Корпусом вартових Ісламської революції Ірану із затриманням іранського танкера біля Гібралтару за допомогою ВМС Британії.
Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.
У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.
Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.
Фото: anna-news.info