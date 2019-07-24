Іран натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами

Велика Британія може повернути собі свій нафтовий танкер, затриманий Тегераном, якщо звільнить іранський танкер, затриманий у Гібралтарі за порушення санкцій ЄС

Про це у середу заявив президент Ірану Хассан Рухані, повідомляєAljazeera.

“Якщо Британія відмовиться від неправильних дій у Гібралтарі, то отримає належну відповідь від Ірану”, - сказав Рухані.

Зазначається, що це вперше, коли Тегеран пов'язав захоплення британського нафтового танкера Корпусом вартових Ісламської революції Ірану із затриманням іранського танкера біля Гібралтару за допомогою ВМС Британії.

Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

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У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.

Фото: anna-news.info