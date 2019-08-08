У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі

Землетрус магнітудою 6 стався у західній турецькій провінції Денізлі.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

“Землетрус магнітудою 6 стався у західній турецькій провінції Денізлі у четвер”, - йдеться у повідомленні.

За даними Управління, землетрус стався о 14.25 за місцевим часом.

Епіцентр подій був зафіксований в місті Бозкурт.

За словами мера міста Бірсена Челіка, кілька людей постраждали, проте немає інформації про загиблих на даний час. Проте кілька будівель зруйнувалися.

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Зазначається, що за 5 хвилин до землетрусу магнітудою 6, в районі стався ще один землетрус магнітудою 4,2.

Раніше повідомлялося, що вранці у четвер на узбережжі Егейського моря в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8.