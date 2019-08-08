У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.
“Землетрус магнітудою 6 стався у західній турецькій провінції Денізлі у четвер”, - йдеться у повідомленні.
За даними Управління, землетрус стався о 14.25 за місцевим часом.
Епіцентр подій був зафіксований в місті Бозкурт.
За словами мера міста Бірсена Челіка, кілька людей постраждали, проте немає інформації про загиблих на даний час. Проте кілька будівель зруйнувалися.
Зазначається, що за 5 хвилин до землетрусу магнітудою 6, в районі стався ще один землетрус магнітудою 4,2.
Раніше повідомлялося, що вранці у четвер на узбережжі Егейського моря в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8.