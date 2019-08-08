У Туреччині стався сильний землетрус

На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

"На узбережжі Егейського моря в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в Управлінні, підземні поштовхи зафіксовані о 11:39 за місцевим часом у четвер.

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Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 8,19 кілометри від бухти Кушадаси.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 18,47 кілометра.

Як повідомлялося, 31 липня на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.