У Туреччині стався сильний землетрус
Укрінформ
На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.
"На узбережжі Егейського моря в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8", - йдеться в повідомленні.
Як заявили в Управлінні, підземні поштовхи зафіксовані о 11:39 за місцевим часом у четвер.
Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 8,19 кілометри від бухти Кушадаси.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 18,47 кілометра.
Як повідомлялося, 31 липня на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.