На Тайвані стався третій за тиждень землетрус

Поблизу Тайваня рано-вранці в четвер стався землетрус, поштовхи відчувалися навіть у столиці.

Про це, з посиланням на дані Центру стеження за землетрусами Китаю, повідомляє Xinhua.

Зазначається, що сила землетрусу становила 6,4 бала, а епіцентр знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км. “У Тайбеї будівлі хиталися близько 10 секунд. Інформації про постраждалих поки не надходило”, - пише Xinhua.

Землетрус стався вранці о 05:28, коли багато мешканців острівної держави ще спали.

Як повідомлялося, у вівторок на Тайвані з різницею у 12 хвилин сталося два землетруси силою 4,9 та 4,5 бала. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.