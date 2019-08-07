У Коста-Риці стався землетрус, людей евакуюють

У північних та центральних регіонах Коста-Рики відбувся землетрус магнітудою у 5,4 бали.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Національну сейсмологічну мережу університету Коста-Рики.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині у 111 км та знаходився поблизу міста Венесіа де Сан Карлос, що за 81 км на північ від столиці Сан Хосе. Незважаючи на значну глибину поштовхів, вони були достатньо сильними, аби зумовити евакуацію кількох будівель.

Утім, інформації про руйнування чи постраждалих досі не надходило.