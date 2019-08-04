В Японії стався землетрус у 6,4 бала - поштовхи відчули у Токіо

Землетрус потужністю 6,4 бала стався в неділю ввечері у японській префектурі Фукусіма.

Про це повідомляє The Japan Times.

«Цієї неділі зранку в японській префектурі Фукусіма стався землетрус потужністю 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу, який розпочався близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів поза берегами Японії», - йдеться в повідомленні.

Поштовхи також були відчутні в Токіо, столиці країни, за 250 кілометрів від епіцентру.

Слід зазначити, що попередження про цунамі оголошено не було.

Наразі відсутня інформація про серйозні пошкодження, матеріальні збитки чи людські жертви.

Як відомо, на території японської префектури Фукусіма розміщена сумнозвісна атомна електростанція Фукусіма 1, яка всерйоз постраждала від землетрусу та цунамі в 2011 році.