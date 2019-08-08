Резиденцію експрезидента Киргизстану оточила міліція, туди їдуть 11 бригад "швидкої"

Міліція оточила резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші, прихильників вивели з будинку.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Міліція оточила будинок колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ворота дому були вибиті броньованою машиною, з боку резиденції лунають крики.

Прихильники Атамбаєва були виведені за територію будинку, у дворі залишилася невелика кількість людей. Там знаходяться співробітники міліції і медики.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я Киргизстану повідомили, що в село Кой-Таш відправлено 11 бригад швидкої допомоги. Туди ж вирушив і директор Центру екстреної медицини Іскендер Шаяхметов.

Згідно з останніми даними, кількість постраждалих у ході спецоперації з затримання колишнього президента Алмазбека Атамбаєва 7 серпня сягає 80. Швидка допомога привезла до лікарні 53 людини, на місці медики надали допомогу 21 людині. Серед них також 6 спецпризначенців, яких утримували в будинку Атамбаєва. Зараз вони перебувають у Чуйській обласній лікарні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомлялося раніше, силовики відновили операцію з затримання Алмазбека Атамбаєва, направивши до резиденції велику кількість співробітників правоохоронних органів. Через це прихильники колишнього президента скасували раніше запланований безстроковий мітинг біля будівлі Форуму.

Увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в село Кой-Таш прибули бійці спецпризначення, щоб його затримати. Але прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши при цьому шістьох спецпризначенців. Пізніше заручників відпустили.