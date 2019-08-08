Українські дипломати взяли участь у державних меморіальних заходах у Грузії

Представники Посольства України в Грузії та Військового аташату при Посольстві взяли участь у державних меморіальних заходах Грузії у зв’язку з 11-ми роковинами російсько-грузинської війни 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва у Facebook.

"На вшанування пам’яті захисників суверенітету та територіальної цілісності Грузії, які загинули під час серпневої війни 2008 року Посольство України разом зі Службою ветеранів Грузії на чолі з генералом В.Імнадзе здійснило покладання квітів до Меморіалу пам’яті на військовому цвинтарі Мухатгверді та взяло участь у процесії від дипломатичного корпусу, акредитованого в Грузії, за участю міністра закордонних справ Грузії М.Залкаліані", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України засудило розв’язану Росією 11 років тому війну проти Грузії та закликало міжнародну спільноту продовжити заходи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності держав, які постраждали від агресивної політики Москви.