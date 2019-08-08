Глава Держкомітету нацбезпеки Киргизстану заявив про намір піти у відставку

Глава Держкомітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв повідомив про намір піти у відставку після того, як силовики не змогли затримати колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Про це він заявив у четвер на засіданні Ради безпеки, присвяченому ситуації з затриманням Атамбаєва, повідомляє Радіо Азаттик.

"Так, я думав про відставку. Я вважаю, що моя вина в цьому теж є. Можливо, треба було задіяти всі 3,5 тисячі своїх людей (для затримання Атамбаєва - ред.), і тоді б такого не було", - сказав Опумбаєв.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Однак прихильники колишнього президента чинили опір. В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення.

У лікарнях перебуває 31 людина, 11 з них - в медичних закладах силових структур. Начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває в реанімації.

Силовики залишили село після переговорів з соратниками колишнього президента.

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В заручниках у будинку Атамбаєва знаходяться 6 «спецпризначенців».

Прихильники Атамбаєва вимагають відновити електропостачання і зв'язок у селі в обмін на їх звільнення.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликався на допит до Слідчої служби МВС, але не з'явився. Колишній президент проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і корупцію.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв екс-президента.

Фото: kenesh.kg