Прихильники експрезидента Киргизстану відпустили захоплених спецназівців

Прихильники експрезидента Киргизстану відпустили захоплених спецназівців

Укрінформ
Захоплені прихильниками колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва при спробі його затримання шість бійців спецназу звільнені.

Про це повідомляє Радио Азаттик.

"Шість спецназівців, які перебували в будинку колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші з учорашнього вечора, відпустили", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника лідера СДПК Фаріда Ніязова, їх відвезли представники Держкомітету національної безпеки.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, у бік села Кой-Таш рухається велика кількість співробітників силових органів, серед яких і міністр внутрішніх справ Кашкар Джунушалієв.

В МВС цю інформацію поки не коментують.

Як повідомлялося, увечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в село Кой-Таш прибули бійці спецназу, щоб його затримати. Але прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши при цьому шістьох спецназівців. В обмін на їхнє звільнення прихильники Атамбаєва вимагали відновити електропостачання і зв'язок в селі.

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В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один співробітник спецназу помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебуває 31 людина, 11 з них - в медичних закладах силових структур.

Начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває у реанімації.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликали на допит у Слідчу службу МВС, але не з'явився. Колишній президент проходить свідком у справах про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і корупції.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента.

Фото: AA

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