Прихильники експрезидента Киргизстану відпустили захоплених спецназівців

Захоплені прихильниками колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва при спробі його затримання шість бійців спецназу звільнені.

Про це повідомляє Радио Азаттик.

"Шість спецназівців, які перебували в будинку колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші з учорашнього вечора, відпустили", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника лідера СДПК Фаріда Ніязова, їх відвезли представники Держкомітету національної безпеки.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, у бік села Кой-Таш рухається велика кількість співробітників силових органів, серед яких і міністр внутрішніх справ Кашкар Джунушалієв.

В МВС цю інформацію поки не коментують.

Як повідомлялося, увечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в село Кой-Таш прибули бійці спецназу, щоб його затримати. Але прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши при цьому шістьох спецназівців. В обмін на їхнє звільнення прихильники Атамбаєва вимагали відновити електропостачання і зв'язок в селі.

В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один співробітник спецназу помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебуває 31 людина, 11 з них - в медичних закладах силових структур.

Начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває у реанімації.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликали на допит у Слідчу службу МВС, але не з'явився. Колишній президент проходить свідком у справах про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і корупції.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента.

Фото: AA