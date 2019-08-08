У Фонді Навального у Москві проходять обшуки

8 серпня правоохоронні органи Росії влаштували обшук в офісі Фонду боротьби з корупцією.

Про це повідомила в Twitter речник ФБК і Навального Кіра Ярмиш.

«В офіс ФБК прийшли з обшуком. Натовп людей в масках», - йдеться у повідомленні.

Раніше оперативні заходи проводилися вдома у співробітників Фонду Олександра Помазуєва, Євгена Зам'ятіна, В'ячеслава Гімаді. Як повідомив колишній директор ФБК Роман Рубанов, обшук також триває у відеомонтажера фонду Віталія Колесникова.

Обшуки проводяться в рамках справи про легалізацію грошових коштів (стаття 174 КК РФ).

Як повідомлялося 3 серпня, у день проведення чергової акції протесту в Москві Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального.

Фонд боротьби з корупцією - некомерційна організація, яка займається розслідуванням, розкриттям і припиненням корупційних правопорушень у вищих органах влади в Росії. Фонд боротьби з корупцією був створений Олексієм Навальним у 2011 році. Єдиним джерелом фінансування організації є пожертвування прихильників. У штаті Фонду працює близько 30 осіб, які займаються пошуком і розкриттям корупційних схем,