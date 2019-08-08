На ще одному грецькому острові знайшли тіло іноземної дослідниці

Поліція Греції знайшла у прірві на грецькому острові Ікарія тіло британської дослідниці Наталі Крістофер, яку шукали з понеділка.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“У середу поліція Греції підтвердила знахідку тіла британської дослідниці, яка зникла безвісти перебуваючи на відпочинку, у прірві на егейському острові Ікарія”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, тіло Наталі Крістофер було знайдено в прірві неподалік від міста, де вона разом зі своїм партнером знімала кімнату на відпочинку.

Рятувальники припускають, що британка під час пробіжки могла просто послизнутися й впасти у прірву, отримавши травми, несумісні з життям.

Зазначається, що дослідницю розшукували ще з понеділка, коли її 38-річний партнер заявив, що жінка не повернулася з ранкової пробіжки.

Як повідомлялося, 11 липня тіло 59-річної американського молекулярного біолога Сюзен Ітон, що зникла безвісти 2 липня, було виявлено в одному з бункерів часів Другої світової війни на грецькому острові Крит.