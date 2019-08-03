На Фіджі в море впав вертоліт, знайшли тіло однієї людини
Укрінформ
На Фіджі минулої ночі зазнав аварії вертоліт, на борту якого було три людини, рятувальники виявили тіло одного загиблого.
Про це повідомляє FBC.
«Пошуково-рятувальна команда виявила тіло одного з пасажирів вертольота, який зник безвісти над водами Вануа-Леву минулої ночі», - йдеться у повідомленні.
Зниклий з радарів вертоліт проводив медичну евакуацію дворічної дитини у супроводі його матері. Вони прямували до лікарні Лабаса з острова Найтауба у Північному Лау.
Пошуки решти жертв катастрофи тривають.
Фото: www.fbcnews.com.fj