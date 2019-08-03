На Фіджі в море впав вертоліт, знайшли тіло однієї людини

«Пошуково-рятувальна команда виявила тіло одного з пасажирів вертольота, який зник безвісти над водами Вануа-Леву минулої ночі», - йдеться у повідомленні.

Зниклий з радарів вертоліт проводив медичну евакуацію дворічної дитини у супроводі його матері. Вони прямували до лікарні Лабаса з острова Найтауба у Північному Лау.

Пошуки решти жертв катастрофи тривають.

Фото: www.fbcnews.com.fj