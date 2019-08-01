Катастрофа винищувача у Каліфорнії: ЗМІ повідомляють про сімох постраждалих

В американському штаті Каліфорнія внаслідок катастрофи винищувача постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на американських чиновників.

“В результаті катастрофи винищувача ВМС США у середу біля військової бази на території Чайна Лейк у Каліфорнії постраждали семеро людей”,- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, територія у Чайна Лейк є місцем для проведення тестів американських винищувачів ВМС. Однак на цій території також встановлений оглядовий майданчик для любителів військових повітряних суден. Ймовірно, саме ті люди, які знаходилися у цьому місці, й постраждали в результаті аварії одномісного винищувача F/A-18E «Супер Хорнет».

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Як повідомлялося, 31 липня одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни. Самого пілота шукають.

Фото: U.S. Navy