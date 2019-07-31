У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС

У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС

Укрінформ
Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.

Про це з посиланням на ВМС США повідомляє у Twitter журналіст Fox News Лукас Томлінсон. 

«За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E «Супер Хорнет» упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія», - написав він. 

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Чи вижив пілот - поки не повідомляється. Обставини інциденту з'ясовуються. 

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