У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС

Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.

Про це з посиланням на ВМС США повідомляє у Twitter журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

«За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E «Супер Хорнет» упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія», - написав він.

BREAKING: U.S. Navy says single-seat F/A-18E Super Hornet fighter jet crashed at 1 pm ET near China Lake, Calif. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 31 липня 2019 р.

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Чи вижив пілот - поки не повідомляється. Обставини інциденту з'ясовуються.