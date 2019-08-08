Експортери горіхів у Молдові платили данину Демпартії - прем'єр Санду

Молдовські бізнесмени, котрі займалися експортом горіхів, змушені були платити данину Демократичній партії, яка донедавна перебувала при владі.

Про це на засіданні уряду повідомила прем'єр-міністр Мая Санду, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Згідно з інформацією, яку має уряд, проблеми в експортерів горіхів виникли в березні 2017 року. Тоді почалися обшуки в офісах декількох компаній-експортерів цієї продукції. Компанії мусили поступитися. За кожен експортований кілограм горіхів їх змушували платити Демократичній партії за 50 євроцентів», - зазначила прем'єр.

Вона додала, що окремі компанії платили навіть євро за кілограм.

За словами Санду, якщо компанії не погоджувалися на такі умови, їх звинувачували в контрабанді, і вони були змушені відмовлятися від бізнесу.

Таким чином, заявила глава уряду, Демократична партія створила в країні монополію на експорт горіхів.

Зібрані урядом матеріали будуть передані в генеральну прокуратуру.

Разом з тим Санду доручила міністерству фінансів підготувати законопроєкт, який би забезпечував рівні експортні права для бізнесменів, котрі працюють у цій сфері.