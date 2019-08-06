Прем’єр Шрі-Ланки свідчитиме в парламенті у зв'язку з терактами

Прем’єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе та деякі його підлеглі свідчитимуть перед спецкомітетом парламенту країни у зв'язку із серією вибухів, які прогриміли на острові 21 квітня.

Про це повідомляє Daily Mirror.

“Прем'єр-міністр Вікрамасінгхе, міністр державного управління та ліквідації наслідків стихійних лих Ранджіт Маддума Бандара та міністр портів і судноплавства Сагала Ратнаяке, який раніше очолював міністерство юстиції, а також державний міністр оборони Руван Вієварден свідчитимуть перед комітетом”, - ідеться у повідомленні.

Джерело в уряді повідомило виданню, що комітет, можливо, викличе ще декількох посадовців, якщо виникне потреба.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня на Шрі-Ланці внаслідок серії вибухів у церквах та готелях загинуло понад 250 осіб. У зв'язку з терактами уряд оголосив комендантську годину на всьому острові, а також запровадив обмеження на користування соціальними мережами, яке було знято 30 квітня.

Протягом тижнів католицькі церкви Шрі-Ланки не проводили недільних служб, оскільки влада повідомила про нові плановані атаки бойовиків, пов'язаних із терористичним угрупованням ІДІЛ.

Фото: etthawitthi.com