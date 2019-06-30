На Шрі-Ланці вперше за 43 роки стратять злочинців

«Шрі-Ланка найняла двох катів, які готуються до страти чотирьох ув'язнених за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків, незважаючи на критику з боку місцевих та міжнародних правозахисних груп. Це перше застосування смертної кари в країні за 40 років», - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що остання страта на Шрі-Ланці відбулася у 1976 році, штатний кат перебував на посаді до свого виходу на пенсію у 2014 році. Відтоді йому не було заміни.

Теперішніх катів обрано зі 100 претендентів - чоловіків від 18 до 45 років.

Від часу оприлюднення цієї публікації спостерігалося зростання міжнародної критики дій влади.

Місцеві та міжнародні правозахисні групи, Велика Британія, Канада, ЄС та Організація Об'єднаних Націй висловили занепокоєння щодо відновлення смертної кари на Шрі-Ланці.