У Японії через спеку загинули 57 людей, ще понад 18 тисяч — госпіталізовані

За минулий тиждень у Японії загинуло 57 людей, ще 18347 осіб були госпіталізовані у результаті тривалої спеки в країні.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані Управління по боротьбі зі стихійним лихом Японії.

“57 людей загинули від медичних симптомів, пов'язаних зі спекою в Японії за минулий тиждень, у той час як кількість госпіталізованих зросла більш як утричі у порівнянні з попереднім тижнем — з 5664 до 18347 людей”, - йдеться у повідомленні.

Найбільше людей було госпіталізовано в Токіо (1857), Айчі (1342) та Сайтамі (1307).

Як зазначають в Управлінні, спека в Японії затрималася через високий тиск в атмосфері над японським архіпелагом.

Як повідомлялося, 30 липня внаслідок аномальної спеки в Японії померли 11 людей, ще 5 664 людей було госпіталізовано.