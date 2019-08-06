У Бурунді від малярії загинули понад 1800 осіб — ООН

У Бурунді з початку цього року від малярії загинуло понад 1800 людей.

Про це з посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань повідомляє AFP.

“Малярія вбила 1800 людей у Бурунді цього року”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Офісу ООН, в період з 1 січня по 21 липня загинула 1801 людина.

Загалом у Бурунді було зафіксовано 5,7 мільйона випадків заражень малярією.

Зазначається, що в цій країні на сході Центральної Африки з населенням 11 мільйонів громадян досі не оголосили надзвичайний стан через епідемію малярії.

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Як повідомлялося, у травні Алжир і Аргентина отримали сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що підтверджує статус країн, «вільних від малярії».

Фото: іnspiralia.com