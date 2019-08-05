Болгарські фермери отримають €800 тисяч на боротьбу з африканською чумою свиней

Уряд Болгарії надасть кільком великим комплексам з вирощування свиней в Русенській і Разградскій областях фінансову компенсацію у розмірі близько 800 тисяч євро: кошти підуть на усунення наслідків африканської чуми свиней.

Інформацію про це підтвердили в регіональному Управлінні продовольчої безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Три свинокомплекса в Русенській області отримають від 150 до 300 тисяч євро, а ще 360 тисяч євро виділені фермерам з Разградської області. Кошти виділені на дезінфекцію підприємств і знищення заражених тварин», - зазначив представник Управління, лікар Георгі Дяков.

Відомо також, що в болгарському місті Свіштов через африканську чуму свиней було оголошено надзвичайну ситуацію.

Як повідомляють болгарські ЗМІ, на контрольно-пропускних пунктах при в'їзді в Болгарію на Дунайському мосту посилені заходи безпеки. Зокрема, категорично заборонено ввезення на територію країни м'ясних продуктів.

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Економічні експерти Болгарії зазначають, що у зв'язку зі збільшенням осередків зараження африканської чуми свиней, до кінця нинішнього року ціна на м'ясо свинини зросте майже на 50% і становитиме близько 3,5 євро за кілограм.