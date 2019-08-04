Через АЧС заборонено полювання в одному з районів Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині у Новомосковському районі через АЧС заборонено полювання на одній з ділянок.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«2 серпня рішенням Надзвичайної протиепізоотичної комісії Новомосковської РДА визнано епізоотичним вогнищем ділянку № 7 мисливських угідь, які розташовані на території Піщанської територіальної громади... Сезон полювання на вказаній ділянці суворо заборонений. Дані обмеження діють до особового розпорядження», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція цілодобово на даній території здійснює недопуск до інфікованої зони та з неї сторонніх осіб або руху транспортних засобів

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Як повідомили користувачі у групі "Перещепинська громада – факти, події, люди" у Facebook, увечері 1 серпня при об'їзді мисливських угідь до поліцейських офіцерів громади Артема Денисенка та Володимира Гужви звернувся старший мисливець с. Знаменівка, який повідомив про те, що між селами Орлівщина та Знаменівка понад дорогою знаходиться велика кількість прикопаних дорослих туш свиней. Під час оперативних заходів було виявлено близько 6 голів свиней. На місце було викликано СОГ, районну Держпродспоживслужбу, першого заступника сільського голови Миколу Мазницю і фахівців необхідних галузей, які розв'язали питання утилізації мертвих тварин та взяли проби для лабораторних досліджень, щоб визначити походження хвороби, яке призвело до чисельних смертей тварин.

2 серпня результати проб показали, що всі тварини заражені вірусом АЧС.

Повідомляється, що в терміновому порядку було організовано техніку, ретельно обстежено територію Знаменівського старостинського округу, всі виявлені туши зібрано та належним чином утилізовано.

Наразі Піщанський виконавчий комітет має визначитися щодо введення карантину у 10 кілометровій зоні та інших відповідних заходів карантинного реагування, перенесення відкриття сезону полювання, що мав розпочатися 3 серпня, проведення профілактичних бесід з населенням тощо.