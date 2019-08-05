Росіянам зараз живеться гірше, ніж за Брежнєва

Росіяни значно краще оцінюють радянську владу в період кінця 1970-х - початку 1980-х років, так званого «застою», ніж нинішню російську владу.

Це випливає з даних опитування "Левада-центру", що супроводжується коментарями директора установи Льва Гудкова.

Респондентам пропонувалося вибрати одну або декілька характеристик влади часів пізнього Леоніда Брежнєва та нинішніх часів. Радянській владі часів "застою" відносна більшість респондентів дала позитивні характеристики: 29% вважає, що вона "була близькою до народу", 25% охарактеризували її як сильну і міцну, а 22 - як справедливу. В оцінці ж сучасної російської влади лідирує варіант "корумпована"- так відповів 31% респондентів. 26% вважають її "бюрократичною", а 23% - далекою від народу.

За словами директора "Левада-центру" Льва Гудкова, «функціонально ідеалізація радянської влади служить умовою для висловлення невдоволення і критичного ставлення до чинної влади». "Це не приватні особливості російської політичної культури, а прояв базових для таких суспільств механізмів негативної ідентичності в умовах незавершеної або незахідної модернізації. Саме в цьому контексті раціонально розглядати й так зване «зростання популярності Сталіна», і «ностальгію за СРСР»", - зазначає Гудков. На його думку, "систематичні зусилля для стерилізації процесів демократії, політичного представництва різних групових інтересів, різноманітності суспільства обертаються стійким негативним уявленням про людей при владі".