У Камбоджі помер головний ідеолог "червоних кхмерів" Нуон Чеа
Про це повідомляє BBC.
Нуон Чеа двічі отримав довічне ув’язнення від спеціального суду в Камбоджі за участі ООН: у 2014 році його засудили за злочини проти людяності, а у 2018-му — за геноцид.
Чеа був правою рукою диктатора Пол Пота, його називали «Брат №2».
Режим «червоних кхмерів» — один з найжорстокіших режимів у історії людства. За правління аграрної комуністичної диктатури (1975-1979 роки) Камбоджа фактично повернулася до Середньовіччя — «червоні кхмери» виселяли людей з міст до сіл, розірвали зв’зки із зовнішнім світом, заборонили гроші, писемність, іноземну мову, тощо.
За час правління режиму від голоду, терору, хвороб та непосильної праці померло близько 2 мільйонів людей — чверть населення країни. За даними народно-революційного трибуналу Народної Республіки Кампучія, яка змінила режим «червоних кхмерів» у Камбоджі, кількість загиблих дорівнює 2,75 мільйона людей. Точну кількість жертв було неможливо встановити через надзвичайну закритість режиму Пол Пота та відсутність перепису населення.