Внаслідок обвалу будівлі у Камбоджі загинули 18 осіб
Укрінформ
У Камбоджі обвалився семиповерховий будинок, внаслідок чого загинули 18 осіб.
Про це повідомляє BBC.
"У Камбоджі зруйнувався семиповерховий будинок, в результаті чого загинуло щонайменше 18 осіб", - повідомили місцеві чиновники.
Щонайменше 24 людини отримали ушкодження, пошуки потерпілих тривають.
Зазначається, що зводила будівлю, де сталася трагедія, китайська компанія.
В останні роки Сіануквіль наповнився китайськими компаніями, що будують готелі та казино.
Чотирьох людей вже заарештували, у тому числі китайський власник будівлі, керівник будівельної фірми та підрядник. Кабоджієць, який надав в оренду земельну ділянку, також був викликаний на допит.
Фото: CGTN