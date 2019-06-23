Внаслідок обвалу будівлі у Камбоджі загинули 18 осіб

У Камбоджі обвалився семиповерховий будинок, внаслідок чого загинули 18 осіб.

Про це повідомляє BBC.

"У Камбоджі зруйнувався семиповерховий будинок, в результаті чого загинуло щонайменше 18 осіб", - повідомили місцеві чиновники.

Щонайменше 24 людини отримали ушкодження, пошуки потерпілих тривають.

Зазначається, що зводила будівлю, де сталася трагедія, китайська компанія.

В останні роки Сіануквіль наповнився китайськими компаніями, що будують готелі та казино.

Чотирьох людей вже заарештували, у тому числі китайський власник будівлі, керівник будівельної фірми та підрядник. Кабоджієць, який надав в оренду земельну ділянку, також був викликаний на допит.

Фото: CGTN