В Гонконзі мітингарі перекрили дороги та підводний тунель

У суботу, 3 серпня, на масову акцію протесту в Гонконзі вийшло близько 120 тисяч людей, які перекрили дороги та частину автомобільного тунелю, який з’єднує Гонконг з напівостровом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Ввечері у суботу близько 120 тисяч мітингарів зібралися в районі Монгок, звідки вони частинами розійшлися у різні райони міста. Протестуючі барикадами перекрили дороги та частину підводного тунелю "Крос-Харбор", який з’єднує острів Гонконг і напівострів Коулін. Рух транспорту зупинився, в місті сформувалися кілометрові затори.

Мітингарі заявили, що вони зберуться і у неділю, 4 серпня, аби виступити проти пропекінської політики влади Гонконгу.

Як повідомляв Укрінформ, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації проти наміру влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайських властей на материковий Китай. За даними організаторів, в акції брали участь понад мільйон осіб.

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15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено на невизначений термін. Проте мітингувальники наполягають на остаточній відмові від цього закону, відставку самої Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Фото: Sam Tsang