Під час демонстрацій в Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ

«Гонконгська поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, які проводять акції протесту вже дев'яті вихідні поспіль», - йдеться в повідомленні.

Демонстранти провели акції в районі Вонкок, щоб потім пройти маршем по вулицях.

Очікується, що демонстрації триватимуть і в неділю, а на понеділок заплановано масштабнаий страйк, на який маніфестанти закликали прийти всіх небайдужих.

Як повідомляв Укрінформ, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації проти наміру влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайських властей на материковий Китай. За даними організаторів, в акції брали участь понад мільйон осіб.

15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено на невизначений термін. Проте мітингувальники наполягають на остаточній відмові від цього закону, відставку самої Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій.