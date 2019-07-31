Гонконг вперше застосував статтю про заколот: звинуватили понад 40 протестувальників

Органи юстиції Гонконгу звинуватили у заколоті понад 40 учасників мітингів проти закону про екстрадицію.

Про це повідомляє DW.

"Понад 40 особам, котрі брали участь у масових протестах у Гонконгу, в середу, 31 липня, висунули обвинувачення в заколоті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це перший випадок, коли місцеві органи юстиції застосували до підозрюваних цю статтю.

Перед будівлею суду проти цього рішення протестували кілька сотень людей.

Обвинувачені брали участь у антиурядових протестах у неділю, 28 липня, котрі супроводжувалися сутичками мітингувальників із поліцією. Проти протестувальників, котрі зібралися біля представництва Китаю, правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Сутички тривали кілька годин.

Як повідомлялося, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації, протестуючи проти наміру влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак мітингувальники наполягають на остаточній відмові від цього закону, відставці Керрі Лам та розслідуванні дій поліції під час демонстрацій.