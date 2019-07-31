У Гонконзі невідомі запустили феєрверк у протестувальників, є постраждалі

Щонайменше шестеро осіб постраждали, коли під час протестів у Гонконзі невідомі запустили з автомобіля феєрверк у групу людей.

Про це повідомляє портал RTHK.

“Щонайменше шестеро осіб постраждали після того, як невідомі з автомобіля запустили в них феєрверк у середу вранці поблизу поліцейського відділку”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, десятки людей зібралася біля поліцейського відділку на тлі повідомлень, що у середині знаходяться двоє затриманих протестувальників.

Коли люди скандували свої вимоги, повз них проїжджала машина, звідки невідомі вирішили випустити феєрверк у бік демонстрантів.

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П'ятеро людей були госпіталізовані, проте їхні травми вважають незначними.

На місце інциденту прибули піротехніки.

Раніше у вівторок, 30 липня, у Гонконгу в рамках антиурядових протестів демонстранти заблокували станції метро під час ранкової години пік.

Як повідомлялося, 27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти учасників мітингу у Гонконгу, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації, що супроводжуються жорсткими сутичками між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести розпочалися після того, як влада Гонконгу ініціювала законопроєкт про екстрадицію ув'язнених до материкового Китаю.