У Гонконгу протестувальники заблокували метро

У вівторок, 30 липня, у Гонконгу в рамках антиурядових протестів демонстранти заблокували станції метро під час ранкової години пік.

Про це інформує Nikkei.

"Протестувальники у Гонконзі зібралися на станціях метро та намагалися не допустити закриття дверей поїздів, провокуючи затримки руху під час ранкової пікової навантаженості", - йдеться у повідомленні.

Рух між станціями Тіу Кен Ленг та Куун Тонг було припинено близько 8:00 за місцевим часом, загалом чотири станції припинили роботу внаслідок дій протестувальників.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди в масках намагалися не допустити закривання дверей вагонів блокуючи їх рюкзаками. Пасажири були змушені користуватись наземними видами транспорту. Робота метро відновилась близько 11:00.

Як повідомлялося, 27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти учасників мітингу у Гонконгу, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації, що супроводжуються жорсткими сутичками між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести розпочалися після того, як влада Гонконгу ініціювала законопроєкт про екстрадицію ув'язнених до материкового Китаю.