Пекін закликав владу Гонконгу покарати

Пекін закликав владу Гонконгу покарати "радикальних" протестувальників

Укрінформ
Влада КНР пропонує губернатору Гонконгу допомогу в покаранні "радикально налаштованих" протестувальників.

Про це повідомляє The Guardian.

"На наш погляд, найбільша небезпека протестів у Гонконгу полягає в тому, що насильницькі злочини не припинилися. Найважливіше завдання Гонконгу нині — рішуче покарати насильство відповідно до закону, відновити якнайшвидше соціальну стабільність і захистити правову систему Гонконгу", - заявили представники офісу у справах Гонконгу та Макао китайської Державної ради.

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Як повідомлялося, 27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти учасників мітингу у Гонконгу, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації, що супроводжуються жорсткими сутичками між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести розпочалися після того, як влада Гонконгу ініціювала законопроєкт про екстрадицію ув'язнених до материкового Китаю.

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