У Гонконзі - знову протести, на вулиці вийшли десятки тисяч учасників

Попри заборону на масові акції десятки тисяч протестувальників вдруге поспіль вийшли на вулиці Гонконгу.

Як повідомляє Радіо Свобода, влада Гонконгу дозволила акцію протесту в парку Чатер-Гарден, але застерегла, що всі демонстрації поза його межами будуть протизаконними.

Однак учасники демонстрації пройшли діловим районом Гонконгу, скандуючи слогани проти дій поліцейських та контраверсійного законопроєкту про екстрадицію. Їхня акція заблокувала основні автомобільні шляхи міста.

Читайте також: Поліція у Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

Нагадаємо, 27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти продемократичного мітингу в Гонконзі, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації та жорстокі сутички між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Фото: Getty Images