Поліція у Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

У Гонконгу під час забороненої поліцією демонстрації в районі Юен Лонг у суботу, 27 липня, сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє DW.

"...Протестувальники кидали у бік правоохоронців каміння та пляшки, а також будували на вулицях барикади. У відповідь поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в антиурядовій акції взяли участь тисячі людей. Мітингувальники виступили проти нападів на активістів, що сталися у минулі вихідні у районі Юен Лонг поблизу китайського кордону. Тоді близько 100 вдягнутих у білі футболки осіб, озброєних палицями та металевими кийками, напали на протестувальників. В результаті постраждали 45 осіб.

Протестувальники звинувачують правоохоронців у тому, що ті не захистили їх. Поліція, своєю чергою, заборонила проведення суботньої демонстрації, пославшись на небезпеку сутичок із мешканцями району. Щоб обійти цю заборону, протестувальники назвали захід спільним "полюванням на покемонів" та "маршем пам'яті" на честь колишнього прем'єр-міністра Китаю Лі Пена, який помер 22 липня і якого вважають однією з головних відповідальних осіб за криваву розправу над учасниками студентських протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні в 1989 році.

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Активісти також вимагають остаточного скасування суперечливого законопроєкту про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. Вони також наполягають на розслідуванні дій поліції під час минулих мітингів.

Протести в Гонконгу розпочалися кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін.

Фото: Фото: SCMP/K Y Cheng