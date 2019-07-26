У Гонконзі протестувальники влаштували страйк на летовищі

У Гонконзі протестувальників вирішила привернути увагу іноземців до суперечливого законопроєкту про екстрадицію осіб до материкового Китаю, влаштувавши акцію протесту на летовищі.

Про це повідомляє ITV.

“Сотні протестувальників, серед яких стюарди бортових екіпажів, влаштували страйк на міжнародному летовищі Гонконгу, намагаючись донести відвідувачам інформацію про масові демонстрації, викликані суперечливим законопроєктом (Про екстрадицію — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Відвідувачів Гонконгу по приземленні зустрічали протестувальники, які скандували антиурядові гасла, тримаючи транспаранти та роздаючи листівки.

"Ніяких заворушень немає, є лише тиранія", - скандували протестувальники, одягнені в одяг чорного кольору.

Як повідомлялося, у Гонконгу з 9 червня тривають масові протести проти ухвалення закону про екстрадицію осіб, підозрюваних у порушенні законів КНР, до материкового Китаю. Через місяць після початку акцій голова адміністрації Керрі Лам оголосила, що закон про екстрадицію «мертвий» та закликала протестувальників почати перемовини «без попередніх умов».

Фото: АР