Сутички в Гонконгу: постраждали 36 осіб

Група людей з палицями напали на демонстрантів, які поверталися після масової акції протесту в центрі Гонконгу.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTHK.

В результаті постраждали 36 осіб, один знаходиться в критичному стані, четверо — госпіталізовані з серйозними травмами.

У Гонконзі з 9 червня тривають масові протести проти ухвалення закону про екстрадицію осіб, підозрюваних у порушенні законів КНР, в материковий Китай. Через місяць після початку акцій глава адміністрації Керрі Лам оголосила, що закон про екстрадицію «мертвий», і закликала протестувальників почати переговори «без попередніх умов».