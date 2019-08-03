У Москві на акції за чесні вибори затримали вже понад 600 осіб

У центрі Москви російська поліція затримала понад 600 учасників несанкціонованої акції «Повернемо собі право на вибори».

Ось такими були дані правозахисного порталу ОВС-інфо на 17:45.

За даними, які надходять із різних джерел, до багатьох затриманих не пропускають незалежних адвокатів. На російські медіа, які висвітлюють акцію, здійснюється DDoS-атака. Про це, зокрема, заявив телеканал «Дождь».

За деякими даними, до вечора активність незатриманих учасників акції почала падати. До того ж у Москві почався дощ.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори у Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ній взяли 12 тис. осіб. Кількість учасників акції - понад 22 тис. осіб.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму проходить 3 серпня у форматі «прогулянки» Бульварним кільцем Москви.