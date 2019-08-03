У Москві - сотні затриманих на акції за чесні вибори

Російські силовики у центрі Москви масово затримують учасників несанкціонованої акції на підтримку опозиційних кандидатів, які не допущені на вибори у Мосміськдуму.

За даними правозахисного порталу ОВС-інфо, на 17:00 поліцією затримано 381 осіб.

Масові затримання проходять у різних частинах Бульварного кільця Москви. Деякі затримання проходять дуже жорстко. У прямому ефірі телеканалу «Дождь» потрапило жорстоке побиття однієї людини кількома омонівцями. Побачивши, що їхні дії знімають, силовики потягли людину у невідомому напрямку.

Відео: Настоящее Время

Затримують також журналістів. В тому числі, за деякими даними, затриманий іноземний журналіст - з Нідерландів.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори у Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася у суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

Ще раніше, 20 липня, відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ній взяли 12 тис. осіб. Кількість учасників акції - понад 22 тис. людей.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму проходить 3 серпня у форматі «прогулянки» Бульварним кільцем Москви.

Акція транслюється в YouTubeтелеканалом «Настоящее время».